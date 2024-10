Stand: 21.10.2024 14:47 Uhr Lehrer an KGS Gronau mit Messer bedroht: Polizei sucht den Täter

Die Kooperative Gesamtschule in Gronau (Landkreis Hildesheim) ist am Montagvormittag von Einsatzkräften der Polizei geräumt worden. Ein etwa 15-Jähriger soll zuvor einen Lehrer mit einem Messer bedroht haben, so die Polizei. Mittlerweile seien die Schülerinnen und Schüler aber wieder in ihren Klassenräumen. Die Ermittler fahnden unterdessen nach dem Täter. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll eine junge männliche Person in der ersten großen Pause mit einem Messer hantiert und dabei offenbar einen Lehrer bedroht haben. Wie ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen sagte, erwischte der Lehrer den Jugendlichen bei einem "Fehlverhalten". Ob es sich bei dem jungen Mann um einen Schüler handelt, ist noch nicht bekannt, ebenso wenig wie seine Identität. Die Schule selbst hatte die Polizei verständigt. Die Beamten waren mit acht Fahrzeugen vor Ort und haben sämtliche Räume durchsucht. Laut Polizei handelte es sich aber nicht um eine Amok-Lage. Diese Meldung kursiere fälschlicherweise in den sozialen Netzwerken.

Die Schule selbst hatte die Polizei verständigt. Die Beamten waren mit acht Fahrzeugen vor Ort und haben sämtliche Räume durchsucht. Laut Polizei handelte es sich aber nicht um eine Amok-Lage. Diese Meldung kursiere fälschlicherweise in den sozialen Netzwerken.

