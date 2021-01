Stand: 17.01.2021 10:52 Uhr Leese: Unbekannter wirft Ziegelstein gegen fahrendes Auto

In Leese (Landkreis Nienburg) hat ein Unbekannter am Sonnabend einen fahrenden Pkw mit einem Ziegelstein beworfen. Laut Polizei war ein 52-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße Sandbrink unterwegs, als der Stein gegen die Seite der Frontschutzscheibe und den Außenspiegel prallte. Der Steinewerfer flüchtete laut Polizei zu Fuß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet einen BMW-Fahrer, der während der Tat hinter dem betroffenen Auto fuhr, sich zwecks möglicher Hinweise mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

