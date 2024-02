Stand: 13.02.2024 22:48 Uhr Lebensgefahr: Stadtbahn erfasst 61-Jährige in Hannover

Eine 61-jährige Frau ist in Hannover am späten Dienstagabend unter eine Stadtbahn geraten. Wie die Feuerwehr dem NDR Niedersachsen mitteilte, erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen. Noch vor Ort musste die Frau wiederbelebt werden, sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Stadtbahnfahrer und eine Insassin der Bahn erlitten laut Feuerwehr einen Schock und mussten vor Ort betreut werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 61-Jährige offenbar die Bahn übersehen. Die Polizei ermittelt noch zur Unfallursache. Der Unfall hat sich den Angaben zufolge im Bereich der Haltestelle "In den Sieben Stücken" an der Podbielskistraße ereignet. Die Strecke zwischen Noltemeyerbrücke und Oldenburger Allee, beziehungsweise Schierholzstraße ist zunächst in beide Richtungen gesperrt, wie die üstra auf der Plattform X mitteilte.