Lauterbach besucht Zoo Hannover und trifft Landeschef Weil

Vergangene Woche wurde er vereidigt, am Freitag macht er seinen Antrittsbesuch in Niedersachsen: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

von Dirk Banse

Bei seiner Visite in der Landeshauptstadt geht es um das große Thema: Impfen gegen das Coronavirus. Lauterbach wird sich am Vormittag ein Bild von der Impfkampagne in der Region Hannover machen und besucht das Impfzentrum am Zoo.

Pressekonferenz mit Ministerpräsident Weil

Im Anschluss trifft sich Lauterbach mit Mitgliedern der Landesregierung. Kommt genug Impfstoff? Wie sieht die Versorgung mit Biontech und Moderna im kommenden Jahr aus? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Besprechung. Im Anschluss werden sich Lauterbach und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor der Presse äußern. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live im Videostream.

