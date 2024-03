Stand: 27.03.2024 06:15 Uhr Lauter Knall um 3 Uhr: Geldautomat in Bad Pyrmont gesprengt

In Bad Pyrmont ist in der Nacht zu Mittwoch ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei sicherte am frühen Morgen Spuren in einer Selbstbedienungsstelle der Deutschen Bank. Nach den Täterinnen oder Tätern werde weiter gefahndet, sagte ein Polizeisprecher in Hameln. Ob sie Geld erbeuten konnten, sei noch unklar. Anwohner hatten in der Nacht gegen kurz vor 3 Uhr einen lauten Knall gehört und den Notruf gewählt. Wie groß der Schaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht beziffern.

Karte: Hier gab es 2024 Geldautomatensprengungen oder Versuche

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min