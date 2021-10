Stand: 14.10.2021 09:55 Uhr Lauenstein: Schaum und Fischkadaver in Bach entdeckt

Passanten haben am Mittwochnachmittag in einem Bachlauf bei Lauenstein (Landkreis Hameln-Pyrmont) Schaumbildung und tote Fische entdeckt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass Unbekannte Industriereiniger oder ähnlich giftige Substanzen in den Bach geleitet haben. Die Beamten stellten Gewässerproben und Fischkadaver sicher. Zusammen mit einem Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont suchte man noch bis in die Abendstunden nach der Ursache, wurde aber nicht fündig. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05042) 9 33 10 im Kommissariat Bad Münder zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.10.2021 | 10:30 Uhr