Stand: 28.09.2022 15:43 Uhr Langjähriger Beauftragter für Kirche und Judentum ist tot

Wolfgang Raupach-Rudnick, der langjährige Beauftragte der hannoverschen Landeskirche für das Gespräch mit dem Judentum, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Theologe habe den christlich-jüdischen Dialog an vielen Stellen entscheidend mitgeprägt, teilte die evangelische Landeskirche am Mittwoch mit. Raupach-Rudnick war von 1994 bis zu seinem Ruhestand 2010 Beauftragter für Kirche und Judentum in Deutschlands größter protestantischer Landeskirche. Zuvor war er unter anderem Pastor in Burgdorf bei Hannover. Seine Nachfolge als Beauftragte für Kirche und Judentum übernahm 2010 seine Ehefrau, die Pastorin und Professorin Ursula Rudnick.

