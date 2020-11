Stand: 12.11.2020 18:45 Uhr Langenhagen: Problem beseitigt, Wasser wieder trinkbar

Die anhaltenden Probleme mit verschmutztem Trinkwasser in Langenhagen bei Hannover sind behoben. Das teilten die Stadtwerke Enercity am Donnerstag mit. Vor zwei Wochen war aus den Hähnen von 2.000 Haushalten stinkendes, schaumiges Wasser gekommen. Die Anwohner mussten sich daher mit Wasser aus Tanks versorgen, die die Stadt und der Versorger sowie von THW, Johannitern und Feuerwehr bereit gestellt hatten. Die Stadtwerke hätten seitdem mehr als 400 Proben genommen und rund fünf Millionen Liter Wasser durch die Rohre gespült, so ein Sprecher. Verursacher ist offenbar ein Gewerbebetrieb, der Reinigungsmittel ins Netz abgelassen hatte. Enercity hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.11.2020 | 17:00 Uhr