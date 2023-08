Stand: 21.08.2023 06:59 Uhr Langenhagen: Patientin stirbt bei Brand in Paracelsus-Klinik

Bei einem Feuer in der Paracelsus-Klinik am Silbersee in Langenhagen (Region Hannover) ist am Sonntagabend eine 52-jährige Patientin gestorben. Ein weiterer Patient wurde laut Polizei verletzt. Den Angaben zufolge war das Feuer im dritten Stock des Krankenhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.08.2023 | 07:30 Uhr