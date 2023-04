Langenhagen: Junge nach Stromschlag auf Zug in Lebensgefahr

Auf Bauzug geklettert: Junge nach Stromschlag in Lebensgefahr Stand: 17.04.2023 12:00 Uhr Ein 13-Jähriger ist an einem Bahnhof in Langenhagen durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden. Auch in Osnabrück kletterten zwei Mädchen auf einen Bahnwaggon. Die Polizei warnt.

Nach Angaben der Polizei war der 13-jährige Junge am Sonntagabend am Bahnhof in Langenhagen Pferdemarkt (Region Hannover) auf einen Bauzug geklettert, der an einem Gleis stand. Durch einen Lichtbogen wurde er vom Strom der Oberleitung getroffen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Bei einem Lichtbogen überspringt Strom die Luft und kann sich so beispielsweise von einer Oberleitung auf einen Menschen entladen, der sich in der Nähe befindet.

13-Jähriger erleidet schwere Verbrennungen

Der 13-Jährige wurde mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei kritisch, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Bahnhof wurde zeitweise gesperrt, wodurch der Bahnverkehr dort am Sonntag für knapp zwei Stunden eingestellt war. Notfallseelsorger kümmerten sich den Angaben nach um Freunde des Jungen, die den Unfall mit angesehen hatten.

Osnabrück: Jugendliche klettern auf Bahnwaggon

Auch in Osnabrück kletterten am Sonntagabend zwei 16-Jährige auf einen abgestellten Bahnwaggon. Ein Triebfahrzeugführer eines Güterzugs beobachtete die Jugendlichen und sorgte dafür, dass der Strom der Oberleitung abgestellt wurde, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten verständigten die Erziehungsberechtigten der Mädchen und klärten sie über die Gefahr an Bahnanlagen auf. Den Jugendlichen sei das Risiko nicht bewusst gewesen, so die Polizei.

Bundespolizei: Gefahr auch ohne Kontakt zur Oberleitung

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor den Gefahren von Stromleitungen. Bahn-Oberleitungen haben demnach eine Spannung von 15.000 Volt. Das sind 65-Mal mehr als in der Steckdose zu Hause. Auch ohne direkten Kontakt zur Stromleitung könne es zu lebensgefährlichen Spannungsüberschlägen kommen. "Wer den Mindestabstand von 1,50 Meter zur Stromleitung unterschreitet, spielt mit seinem Leben", so die Polizei. Sie appelliert an Erziehungsberechtigte, mit den Kindern über die Gefahr zu sprechen, die von Bahnstrom ausgeht.

Weitere Informationen Lebensgefahr: Teenager klettern in Oldenburg auf Güterwaggon Jugendliche sind im Hauptbahnhof Oldenburg auf einen Waggon geklettert. Sie kamen dabei der Oberleitung gefährlich nahe. (15.11.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.04.2023 | 12:00 Uhr