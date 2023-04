Langenhagen: Junge nach Stromschlag auf Zug in Lebensgefahr

Stand: 17.04.2023 09:29 Uhr Auf Bauzug geklettert: Junge nach Stromschlag in Lebensgefahr

Ein 13-Jähriger ist am Bahnhof in Langenhagen Pferdemarkt in der Region Hannover am Sonntag durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Junge am Abend auf einen Bauzug geklettert, der an einem Gleis stand. Durch einen Lichtbogen wurde er vom Strom der Oberleitung getroffen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Bei einem Lichtbogen überspringt Strom die Luft und kann sich so beispielsweise von einer Oberleitung auf einen Menschen entladen, der sich in der Nähe befindet. Der 13-Jährige wurde mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei kritisch, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Bahnhof wurde zeitweise gesperrt, wodurch der Bahnverkehr dort am Sonntag für knapp zwei Stunden eingestellt war. Notfallseelsorger kümmerten sich den Angaben nach um Freunde des Jungen, die den Unfall mit angesehen hatten.

