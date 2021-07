Stand: 14.07.2021 19:13 Uhr Langenhagen: Feuerwehr fängt krötenfressende Schlange ein

Die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel hat am Dienstag in einem Garten in Langenhagen (Region Hannover) eine Ringelnatter eingefangen. Das circa 80 Zentimeter lange Reptil war gerade dabei, eine fette Kröte zu verspeisen. Nach Angaben eines Sprechers vom Mittwoch wurde die Schlange samt Kröte im Maul mit einer Zange gesichert und dann in der Feldmark wieder ausgesetzt. Wer die Einsatzkräfte alarmiert hatte, teile die Feuerwehr nicht mit.

