Langenhagen: Ein Toter nach Dachstuhlbrand - Bewohner vermisst Stand: 08.02.2023 15:51 Uhr Bei einem Dachstuhlbrand in Langenhagen haben Retter am Mittwoch einen Toten entdeckt. Wie die Polizei dem NDR in Niedersachsen sagte, gilt ein Bewohner des Mehrfamilienhauses weiter als vermisst.

Ob es sich bei dem Toten um den gesuchten Mann handelt und ob die Person durch das Feuer gestorben ist, war am Nachmittag unklar. Die Ermittlungen zu Brandursache und Identität dauerten am an. Acht Bewohner des Hauses, darunter ein Kind, brachten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit oder wurden von der Feuerwehr evakuiert. Ein 35 Jahre alter Bewohner kam laut Polizeiangaben mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Er konnte die Klinik am Mittwochmorgen wieder entlassen.

Der Tote wurde im Dachgeschoss gefunden

Nach Polizeiangaben war das Feuer am frühen Morgen gegen 2.50 Uhr in einer Wohnung im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses am Pferdemarkt ausgebrochen. Der Leichnam lag in der Dachgeschosswohnung, in der das Feuer ausgebrochen war. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben.

