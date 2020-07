Stand: 19.07.2020 11:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Langenhagen: 40-Jähriger stirbt im Silbersee

Im Silbersee in Langenhagen (Region Hannover) ist am Sonnabend ein Mann ertrunken. Der 40-Jährige konnte am Abend nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte das Opfer einen anderen in Not geraten Badegast gerettet. Zeugen berichten, so die Polizei, dass der 40-Jährige danach plötzlich untergegangen ist. Mehr als 100 Einsatzkräfte suchten anschließend im Silbersee nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Die Ursache für den tödlichen Vorfall ist unklar.

