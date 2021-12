Stand: 24.12.2021 10:11 Uhr Langenhagen: 22-Jähriger klaut Auto und rammt Polizeiwagen

In Langenhagen (Region Hannover) ist am Donnerstag ein 22-Jähriger bei einer Probefahrt mit einem Mercedes davongefahren. Auf seiner Flucht sorgte er für erhebliche Schäden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte der junge Mann das Auto angeblich kaufen wollen. Der Besitzer stimmte einer Probefahrt zu, jedoch nur auf einem Firmengelände, da der Mercedes keine Kennzeichen hatte. Als Beamte den Flüchtigen stoppen wollten, fuhr dieser gegen mehrere Gartenzäune und ein Straßenschild. Außerdem kollidierte er mit einem Streifenwagen. Der 22-Jährige konnte schließlich vorläufig festgenommen werden, als sich der Wagen in einem Metalltor verkeilte. Die Polizei ermittelt gegen ihn nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Führerschein, Unfallflucht und Unterschlagung eines Pkw.

