Stand: 27.11.2019 16:40 Uhr

Landtagsausschuss diskutiert Rettung von Nord/LB

Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags hat am Mittwoch über den Gesetzentwurf zum Umbau der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) beraten. Dabei ging es unter anderem um die Garantien des Landes Niedersachsen in Höhe von 6,8 Milliarden Euro, die die Nord/LB weiter absichern sollen. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) gab sich im Anschluss sehr zuversichtlich. "Wir haben die Garatiestrukturen sehr genau überblickt", sagte Hilbers dem NDR. "Wir gehen davon aus, dass wir dort sehr kalkulierbare Risiken eingehen und dass das für das Land eine sehr wirtschaftliche Lösung ist."

Hilfe aus drei Bundesländern

Neben dem "Gesetzentwurf zum Zweck der nachhaltigen Ausrichtung der Norddeutschen Landesbank" war auch der neue Staatsvertrag zwischen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Thema im Ausschuss. Die beiden Nachbarbundesländer wollen der Nord/LB ebenfalls unter die Arme greifen.

Videos 02:44 Hallo Niedersachsen Wie geht es weiter mit der Nord/LB? Hallo Niedersachsen 1,5 Milliarden Euro - so viel lässt sich allein Niedersachsen die Rettung der Nord/LB kosten. Die Mitarbeiterzahl der Bank halbiert sich fast - auf künftig 3.250. Video (02:44 min)

Warten auf Brüssel sorgt für Probleme

Zu den geplanten Hilfen für die vor allem durch marode Schiffskredite belastete Bank wird seit langem eine Entscheidung der EU-Kommission erwartet. In Sachsen-Anhalt bringt die nach wie vor ausstehende Zustimmung Brüssels die Landesregierung in Zeitnot: Um noch in diesem Jahr die nötigen Gesetze verabschieden zu können, muss der Landtag in Magdeburg eine Sondersitzung einlegen. Das Land muss einen neuen Kredit aufnehmen und die Schuldentilgung für ein Jahr aussetzen.

