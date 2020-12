Landtag will Klimagesetz verabschieden - Demos angekündigt Stand: 09.12.2020 08:04 Uhr In Hannover will der Niedersächsische Landtag heute Vormittag ein Klimagesetz verabschieden. Mit ehrgeizigen Zielen: Bis 2050 soll das Land nach dem Gesetzentwurf von SPD und CDU klimaneutral werden.

Außerdem soll der Energiebedarf des Landes bis 2040 komplett aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Zugleich soll der Klimaschutz in der Landesverfassung verankert werden. Die Grünen haben einen eigenen Entwurf eines Klimagesetzes vorgelegt, die FDP eine alternative Ausgestaltung der Verfassungsänderung.

Fridays for Future will demonstrieren

Für die Grüne Jugend und die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future (FFF) ist das Gesetz zu lasch. Sie wollen vor dem Landtag demonstrieren. "Mit diesem Klimagesetz betreibt die große Koalition Augenwischerei: Was nach außen nach Klimaschutz klingt, verfehlt das Pariser Klimaabkommen um Weiten und setzt mutwillig weiter unsere Zukunft aufs Spiel", sagte Emily Karius von Fridays for Future Niedersachsen.

Weitere Informationen Landtag: Haushalt 2021 ist bestimmendes Thema Das Landesparlament trifft sich derzeit zur letzten Plenarwoche 2020. NDR.de überträgt die Sitzung ab 9 Uhr wieder live. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.12.2020 | 08:00 Uhr