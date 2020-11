Stand: 17.11.2020 21:21 Uhr Landtag: Ausschuss berät über Messe und Flughafen

Der Haushaltsausschuss des Landtages will am Mittwoch über die bedrohliche Finanzlage bei den niedersächsischen Beteiligungen Messe und Flughafen Hannover beraten. Denkbar sind Bürgschaften, mit denen Messe und Airport leichter an neue Kredite kommen könnten. Unterdessen wollen die IG Metall und die Deutsche Messe AG ihre Gespräche über die Zukunft des Unternehmens fortsetzen. Ein neuer Termin steht aber noch nicht fest. Ein Treffen am Montag war laut IG Metall ohne Ergebnis geblieben. Die Gewerkschaft fordert vom Vorstand unter anderem neue Messe-Ideen und eine Kapitalerhöhung. Das Unternehmen müsse neu aufgestellt werden, sagte ein Sprecher. Der Sparkurs dürfe nicht einseitig auf Kosten der Arbeitnehmer gefahren werden. Die Deutsche Messe AG will in den kommenden sieben Jahren insgesamt 280 Stellen abbauen.

Weitere Informationen Corona-Krise: Millionen-Kredit soll Messe AG retten Ungewisse Zeiten - auch für die Messe AG in Hannover. Mit einem Bankkredit in Höhe von 50 Millionen Euro will das Unternehmen die Finanzlöcher der Corona-Krise stopfen. (02.06.2020) mehr

