Landringhausen: Vier Verletzte bei Unfall auf der L392 Stand: 22.12.2020 14:14 Uhr Nach einem schweren Unfall in der Region Hannover schwebt ein 62-jähriger Autofahrer in Lebensgefahr. Drei weitere Beteiligte erlitten leichte Verletzungen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der 62-Jährige am Dienstagmorgen auf der L392 bei Landringhausen mehrere Fahrzeuge überholen wollen. Dabei verschätzte er sich offenbar und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Traktor zusammen. Der 27-jährige Treckerfahrer wurde leicht verletzt.

Folgeunfall mit zwei weiteren Verletzten

In der überholten Fahrzeug-Kolonne kam es zudem zu einem Auffahrunfall. Dabei erlitten eine 84-Jähriger und seine 77 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. Den Gesamtschaden an allen beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 80.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme ist die L392 bis auf Weiteres in beide Richtungen voll gesperrt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.12.2020 | 13:30 Uhr