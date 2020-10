Landkreise verhängen wegen Corona strengere Auflagen Stand: 22.10.2020 09:58 Uhr Immer mehr Landkreise in Niedersachsen verschärfen wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen ihre Auflagen. Betroffen sind unter anderem das südwestliche Niedersachsen und die Region Hannover.

Der Landkreis Diepholz hat die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner überschritten. Deshalb dürfen hier höchstens noch zehn Personen zusammen feiern, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Im Landkreis Cloppenburg mit einer Inzidenz von deutlich mehr als 100 dürfen privat nur noch höchstens sechs Personen aus verschiedenen Haushalten zusammenkommen. Ebenso in Vechta, wo die Corona-Inzidenz unter anderem infolge einer Trauerfeier in Lohne nach Landkreis-Angaben bei mehr als 100 liegt. Im westlichen Niedersachsen ist der Warnwert ebenfalls in mehreren Gebieten überschritten.

Osnabrück verhängt Sperrstunde

Die Stadt Osnabrück sieht den Grund für die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen insbesondere im Freizeitbereich. Osnabrück hatte am Mittwoch den kritischen Inzidenzwert von 50 überschritten. Seit Mitternacht gelten daher verschärfte Corona-Regeln: Sie betreffen zum einen die Gastronomie. In einer Gaststätte dürfen sich noch höchstens 25 Personen aufhalten. Um 23 Uhr müssen die Lokale komplett schließen, bis sechs Uhr morgens gilt eine Sperrstunde. Tankstellen und Kioske dürfen aber weiterhin rund um die Uhr Alkohol verkaufen. Zum anderen gilt in der Osnabrücker Fußgängerzone und den anliegenden Straßen eine Maskenpflicht. Außerdem muss der VfL Osnabrück bei seinen nächsten beiden Heimspielen ohne Zuschauer auskommen.

Region Hannover verschärft Maskenpflicht

Auch die einwohnerstärkste Region des Landes, die Region Hannover, sieht für die rund 1,2 Millionen Einwohner der Landeshauptstadt und der Umlandgemeinden strengere Regeln vor. In der Region gilt eine verschärfte Maskenpflicht. Wer bei der Arbeit in geschlossenen Räumen den Abstand von 1,50 Meter nicht wahren kann, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das gilt nach Angaben der Region auch für Flure, Toiletten, Treppenhäuser und Sozialräume. Zudem müssen Kunden auf allen Wertstoffhöfen eine Maske tragen. Auch in den Krankenhäusern gelten wie in mehreren anderen Landkreisen jetzt strengere Regeln für Besucher.

