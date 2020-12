Stand: 09.12.2020 21:51 Uhr Landkreise sicher: Personal für Impfzentren bezahlt das Land

Bis kommenden Dienstag sollen die Impfzentren des Landes - rund 50 an der Zahl - einsatzbereit sein. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, liegen die Kommunen im Plan. Doch wer zahlt eigentlich die Personalkosten? Selbst wenn erst im Januar geimpft werden sollte, sind die Einrichtungen in Bereitschaft. "Wir stellen das Personal ein und gehen davon aus, dass das Land diese Kosten übernimmt, weil es ja die Zentren in Auftrag gegeben hat", sagte eine Sprecherin des Landkreises Rotenburg dem NDR in Niedersachsen. Der Landkreis Diepholz verwies auf einen sogenannten Einsatzauftrag vom Land für dieses - so wörtlich im Schreiben des Innenministers - außergewöhnliche Ereignis von landesweiter Tragweite. Auch die Landräte von Osterholz, Cuxhaven, dem Heidekreis und Verden gehen davon aus, dass das Land aufkommt.

