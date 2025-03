Stand: 11.03.2025 12:15 Uhr Landkreis Schaumburg: Männliche Leiche in Wald gefunden

In Meerbeck im Landkreis Schaumburg ist in einem Wald eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entdeckten Passanten den Leichnam am Montagnachmittag. Bei dem Verstorbenen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 26-Jährigen aus der Samtgemeinde Nienstädt. Laut Polizei kann ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Ermittlungen zur Todesursache laufen demnach.

