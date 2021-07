Stand: 14.07.2021 09:23 Uhr Landkreis Northeim: A7 von Donnerstag auf Freitag gesperrt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird auf der A7 im Landkreis Northeim die Fahrbahn saniert. Die Autobahn wird deshalb zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt - und zwar von Donnerstagabend, 19 Uhr, bis Freitagmorgen um 7 Uhr. Es müssten mehrere witterungsbedingt aufgetretene Straßenschäden ausgebessert werden, hieß es in einer Mitteilung der Via Niedersachsen. Es werde eine beschilderte Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Fahrbahn in Richtung Kassel ist nicht betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.07.2021 | 07:30 Uhr