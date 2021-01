Stand: 25.01.2021 08:09 Uhr Landkreis Nienburg überschreitet Inzidenz-Wert von 200

Der Landkreis Nienburg verzeichnet derzeit den höchstens 7-Tages-Inzidenz-Wert in Niedersachsen. Das Landesgesundheitsamt meldete am Sonntag einen Wert von 208,4. Noch hat der Landkreis nicht über schärfere Corona-Regeln entschieden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Krisenstab wolle sich heute Vormittag ein weiteres Mal besprechen, sagte ein Landkreis-Sprecher. Der Landkreis könnte etwa ab einer Inzidenz von 200 festlegen, dass Bürger sich nur noch innerhalb eines 15-Kilometer-Radius bewegen dürfen. Davon werde man wahrscheinlich keinen Gebrauch machen, so der Sprecher. Ein großer Teil des Infektionsgeschehens spiele sich zurzeit in Heimen und Krankenhäusern ab. Nach einem großen Corona-Ausbruch im Nienburger Helios Klinikum werden dort nun alle Mitarbeiter täglich getestet.

