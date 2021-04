Stand: 12.04.2021 17:33 Uhr Landkreis Nienburg richtet dezentrale Impfstellen ein

Der Landkreis Nienburg richtet fünf dezentrale Impfstellen ein. Sie befinden sich in Nienburg, Hoya, Stolzenau, Rehburg-Loccum und Lavelsloh. Auch das zentrale Impfzentrum in Drakenburg bleibe weiter bestehen, hieß es. In den fünf neuen Impfstellen wird nach Angaben des Landkreises ausschließlich der Impfstoff von AstraZeneca verabreicht. Derzeit können sich nur über 70-Jährige auf die Impfliste lassen. Entsprechende Anmeldungen seien ausschließlich in den Rathäusern der jeweiligen Kommunen möglich, hieß es.

