Landkreis Nienburg: Supermarkt-Räuber droht Kassierer mit Messer

Am Dienstagabend hat ein Unbekannter kurz vor Ladenschluss einen Supermarkt in Landesbergen (Landkreis Nienburg/Weser) überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Mann die Kassierer mit einem Messer und forderte Bargeld. Dann sei er mit einem niedrigen vierstelligen Betrag in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Angestellten beschrieben den Täter nach Polizeiangaben als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und dünn. Er habe einen rot-pinken Kapuzenpullover getragen, eine dunkelblaue Sporthose der Marke "adidas" sowie Sneaker. Während der Tat hatte der Mann außerdem eine Sturmhaube auf, eine Sonnenbrille sowie schwarze Stoffhandschuhe getragen. Er führte demnach auch eine Kühltasche von "Netto" mit sich. Laut Polizei könnte er mit einer älteren Mercedes-Limousine geflohen sein. Zeugen des Überfalls werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stolzenau unter der Telefonnummer (05761) 902 00 zu melden.

