Stand: 15.12.2021 10:07 Uhr Landkreis Nienburg: Keine weiteren Fälle von Geflügelpest

Im Landkreis Nienburg dürfen Hühner, Enten und Gänse wieder nach draußen: Alle Vorschriften zum Schutz vor der Geflügelpest sind aufgehoben, wie eine Sprecherin mitteilte. Vor rund einem Monat war die Tierseuche in einem Betrieb in Hoya aufgetreten. Seitdem seien im Landkreis Nienburg keine weiteren Fälle nachgewiesen worden, hieß es. Und auch in dem betroffenen Betrieb gibt es jetzt keine Geflügelpest mehr, deshalb wurden die Schutzzonen rundherum aufgehoben. Das Veterinäramt appelliert aber an alle Geflügelhalter, ihre Tiere auf Symptome zu kontrollieren und sich beim ersten Verdacht zu melden. Im Landkreis Celle dagegen sind am Montag Fälle von Geflügelpest bestätigt worden. Dort müssen die Tiere jetzt im Stall bleiben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.12.2021 | 06:30 Uhr