Stand: 18.04.2023 11:39 Uhr Landkreis Nienburg: 28-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

In der Nacht auf Dienstag ist bei einem Unfall in Linsburg (Landkreis Nienburg) ein 28-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Mann auf der Bundesstraße 6 aus bisher ungeklärten Gründen rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug prallte gegen einen Baum, der 28-Jährige wurde eingeklemmt. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus.

