Stand: 06.01.2021 17:01 Uhr Landkreis Hildesheim hat landesweit höchste Corona-Inzidenz

Der Landkreis Hildesheim ist stark vom Coronavirus betroffen: Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Mittwoch auf 157,7 - landesweit der höchste Wert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die hohe Zahl sei vor allem auf Ausbrüche in Seniorenheimen zurückzuführen, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Betroffen sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenresidenz Nordstemmen, des Pflegeheims in Elze und des Seniorenheims Lambertinum in der Stadt Hildesheim. Für die Impfkampagne sind im Landkreis drei mobile Teams im Einsatz. Neben Heimen in Holle und Hildesheim stehen diese Woche noch Einrichtungen in Bad Salzdetfurth und Bockenem auf der Liste.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.01.2021 | 15:00 Uhr