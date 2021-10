Landkreis Hildesheim: Unbekannte stehlen 500 Kilo Kupfer

Die Polizei sucht Zeugen für den Diebstahl von etwa 500 Kilogramm Kupfer. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, sollen die Kisten zwischen vergangenem Sonnabend und Montagmorgen in Nettlingen (Landkreis Hildesheim) abhanden gekommen sein. Unbekannte hebelten demnach ein Tor auf einem Betriebsgelände an der Landesstraße 494 auf. Das Gelände liegt zwischen Nettlingen und Nordassel. Mindestens zehn Kisten mit Kupfer seien abtransportiert worden. Die Polizei Bad Salzdetfurth ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sollen sich unter der Telefonnummer (05063) 90 10 melden.

