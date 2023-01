Stand: 23.01.2023 06:54 Uhr Landkreis Hildesheim: Auto geht in Garage in Flammen auf

In Wöhle im Landkreis Hildesheim hat am Sonntagabend ein Auto in einer Garage gebrannt. Offenbar war ein Batterieladegerät unter dem Wagen plötzlich in Flammen aufgegangen, wie die Polizei in Hildesheim am Montag mitteilte. Der Eigentümer konnte die Garage unverletzt verlassen. Das Auto brannte aber vollständig aus. Auch zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Fast 60 Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz. Sie konnten den Brand rechtzeitig löschen, bevor dieser auf die Garage und das angrenzende Wohnhaus übergreifen konnte. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.01.2023 | 06:30 Uhr