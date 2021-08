Stand: 19.08.2021 16:11 Uhr Landkreis Celle: Elfjährige wird seit Mittwochabend vermisst

Seit Mittwochabend wird die elfjährige Varvara A. aus Hohne (Landkreis Celle) vermisst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Mädchen von ihrer Wohnanschrift in Hohne aufgebrochen und zur verabredeten Uhrzeit um 20 Uhr nicht zurückgekehrt. Varvara hat den Angaben zufolge Kontakte im Landkreis Celle und nach Hannover. Varvara A. ist 1,60 Meter groß, sie hat eine schlanke Statur, dunkle Haare und sieht vom Erscheinungsbild älter aus. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine rosa Weste. Wer die Schülerin sieht oder gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer (05145) 28 42 10 in Verbindung zu setzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.08.2021 | 17:30 Uhr