Stand: 26.08.2023 19:35 Uhr Landjugend veranstaltet Trecker-Kino unter freiem Himmel

Bereits zum vierten Mal hatte die Landjugend "Hildesheimer Börde" am Samstag zum Trecker-Kino eingeladen. Gezeigt wurde der Kult-Film "Manta, Manta" mit Til Schweiger und Tina Ruland in den Hauptrollen. In der Feldmark der Gemeinde Algermissen (Landkreis Hildesheim) hatten die Organisatoren Platz für rund 300 Trecker vorbereitet. Damit jede Besucherin und jeder Besucher einen guten Blick auf die Leinwand hatte, wurden die Fahrzeuge ihrer Größe nach platziert. Für Fußgänger gab es Sitzgelegenheiten auf Strohballen. Die Landjugend hatte für das einfallsreichste Gefährt einen Getränkegutschein ausgelobt.

