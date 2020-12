Landgericht fällt Urteil im Streit um "Reformationsfenster" Stand: 12.12.2020 18:00 Uhr Am Montag fällt das Landgericht Hannover ein Urteil, ob das von Markus Lüpertz gestaltete "Reformationsfenster" in die Marktkirche eingebaut werden darf. Über das Fenster wird seit 2018 gestritten.

Gegen den Einbau hat sich vor allem der Stiefsohn des Architekten Dieter Oesterlen, Georg Bissen, vehement gewehrt. Er sieht die Urheberrechte seines 1994 verstorbenen Stiefvaters verletzt. Oesterlen hatte die Kirche, die als südlichster Großbau der norddeutschen Backstein-Gotik gilt, nach den schweren Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges wiederaufgebaut. Biessen, vertritt die Auffassung, dass das moderne Fenster nicht in die auf ihre gotischen Ursprünge reduzierte Kirche passt.

Fenster von Altkanzler Schröder gestiftet

Die Marktkirchen-Gemeinde will den Einbau des Fensters. Es zeigt unter anderem den Reformator Martin Luther. Zu sehen sind auch mehrere schwarze Fliegen, die für das Böse und die Vergänglichkeit stehen sollen. Vor allem über jene Fliegen wurde in der Öffentlichkeit teils heftig diskutiert. Kosten soll das Kirchenfenster rund 150.000 Euro - ein Geschenk von Altkanzler Gerhard Schröder. Produziert wird das Kunstwerk in einer Glaskunstmanufaktur im hessischen Taunusstein. Die Herstellung hat trotz des noch laufenden Verfahrens bereits begonnen.

Einigung bisher gescheitert

Der Streit zwischen Architekten-Sohn und Kirchengemeinde tobt nun bereits seit dem Frühjahr 2018. Die Fronten sind verhärtet. Versuche eine außergerichtliche Einigung zu erzielen scheiterten. Nun hat das Landgericht Hannover das Wort. Im Oktober hatte sich die Kammer in der Marktkirche ein Bild vom Gesamteindruck des Baus gemacht. Bei einem Termin Anfang November war keine Einigung erzielt worden.

