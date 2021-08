Stand: 20.08.2021 12:25 Uhr Landgericht: Kein Schmerzensgeld wegen Corona-Quarantäne

Wer in wegen Corona in Quarantäne muss, hat keinen Anspruch auf Schmerzensgeld. Das hat heute das Landgericht in Hannover geurteilt. Geklagt hatte auch ein Ehepaar, das nach einem Schwedenurlaub zwei Wochen in Quarantäne musste. Ein weiterer Kläger musste nach einem direkten Corona-Kontakt für sechs Tage zu Hause bleiben. Die Anwälte hatten argumentiert, dass es sich bei Corona um ein Komplott der Regierung zum einschränken von Grundrechten handele. Das Gericht sah es hingegen als erwiesen an, dass es sich bei Corona nicht um eine Verschwörungstheorie handelt. Außerdem komme eine häusliche Quarantäne nicht ansatzweise einer Haft gleich. Daher seien die Schmerzensgeldansprüche nicht berechtigt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.08.2021 | 13:30 Uhr