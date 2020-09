Stand: 15.09.2020 19:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landesweite Kontrollen gegen Schwarzarbeit

Mit landesweiten Kontrollen sind Behörden gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in Niedersachsen vorgegangen. Bei der viertägigen Aktion seien in der vergangenen Woche 627 Betriebe und 1.446 Personen überprüft worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Festgestellt wurden unter anderen 26 Verdachtsfälle, bei denen für die Handwerkstätigkeit die erforderliche Eintragung fehlte. In 17 Fällen lag demnach die Gewerbeanzeige nicht vor. In 74 Fällen prüft die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) nun, ob Betriebe nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn zahlen, und in 50 Fällen, ob Unternehmen Sozialversicherungsbeiträge nicht oder zu niedrig zahlen.

