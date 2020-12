Stand: 14.12.2020 11:38 Uhr Landesschülerrat kritisiert Schulpolitik in Corona-Krise

Niedersachsens Schüler werfen der Politik einen Schlingerkurs im Umgang mit dem Unterricht in der Corona-Krise vor. Die Inkonsequenz der Landesregierung und des Kultusministeriums gefährde nicht nur das Weihnachtsfest, sondern auch den Grundsatz guter Bildung. Das sagte der Vorsitzende des Landesschülerrats, Florian Reetz. "Es hätte schon vor Wochen flächendeckend das Szenario B verhängt werden müssen. Dass nun spontane, unausgereifte Lösungen angewandt werden müssen, hat die Landesregierung zu verantworten." Die Landesregierung hatte lange am Präsenzunterricht festgehalten. In der vergangenen Woche rief sie die Eltern dazu auf, ihre Kinder vor Weihnachten zu Hause zu lassen. Um Kontakte zu vermeiden, sollten die Schüler dort lernen.

