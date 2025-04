Stand: 02.04.2025 19:52 Uhr Landeskirche plant Segensagentur für Taufen und Trauungen

Mit einer Segensagentur will die evangelische Kirche in und um Hannover niedrigschwellige Angebote für Taufen oder Trauungen machen. Unter dem Titel "Sozusegen" könnten sich Menschen, die den Wunsch hätten, sich in besonderen Momenten des Lebens segnen zu lassen, unkompliziert an eine der beiden Pastorinnen in der Agentur wenden, heißt es von der Landeskirche. Grund für das neue Angebot sei die abnehmende Bindung zur Kirchengemeinde vor Ort. Dennoch hätten Menschen aber den Wunsch nach Ritualen. Die Segensagentur hilft ihnen auch beim Organisieren. Wolle ein Paar beispielsweise unter freiem Himmel getraut werden, sei es ihre Aufgabe, einen geeigneten Ort zu finden, sagt Pastorin Kristin Köhler. Auf dem Evangelischen Kirchentag im Mai soll das Projekt vorgestellt werden: Auf zwei Schiffen der Maschseeflotte könnten Menschen dann ihre Liebe segnen lassen, so die Landeskirche.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover