Landeskirche Hannovers plant Studie zu sexualisierter Gewalt Stand: 24.06.2021 11:35 Uhr Zusätzlich zu einer Untersuchung der Evangelischen Kirche in Deutschland will die Landeskirche Hannovers eine weitere Missbrauchs-Studie in Auftrag geben. Im Zentrum soll ein Fall aus Nenndorf stehen.

Vorwürfe zu sexualisierter Gewalt werden unabhängig untersucht, so die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers. Unter anderem in Nenndorf im Landkreis Harburg soll ein evangelischer Pastor in den 1980er- und 1990er-Jahren eine frühere Konfirmandin missbraucht haben. Die Frau war im vergangenen Jahr an die Öffentlichkeit gegangen, um eine Aufarbeitung zu ermöglichen. "Wir wollen wissen, wieso das geschehen konnte, ohne dass jemand eingegriffen hat, und warum das die Leitung nicht erkannt hat", sagte Pastorin Läger-Reinbold in Hannover. "Es ist in dem Ort relativ bekannt gewesen, dass da ein Täter gezielt die Nähe zu jungen Frauen gesucht hat."

Videos 7 Min Sexueller Missbrauch: Ex-Konfirmandin berichtet Anfang der 1990er-Jahre wurde sie von einem Pastor im heutigen Rosengarten sexuell missbraucht und geschwängert. (06.07.2020) 7 Min

Kirche sieht Zusammenhang mit damaliger Pädagogik

Der Fall sei aus heutiger Sicht eng verknüpft mit der liberalen Pädagogik jener Zeit, heißt es weiter von der Landeskirche. Damals habe es in der Folge der 68er-Bewegung viele Neuansätze in der Jugendarbeit gegeben - auch in der Kirche. Wo Jugendarbeit auf Beziehung gesetzt habe, seien an manchen Orten offenbar auch Grenzen gegenüber schutzbedürftigen Menschen überschritten worden. Mit der Studie sollen ausgewiesene Experten beauftragt werden.

Dieses Thema im Programm: Regional Hannover | 24.06.2021 | 13:30 Uhr