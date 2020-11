Stand: 14.05.2019 14:14 Uhr Landeskirche Hannover führt "Trauung für alle" ein

Die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover führt für gleichgeschlechtliche Paare eine kirchliche Trauung ein. Eine entsprechende Regelung werde dem Kirchenparlament auf seiner Tagung am Mittwoch vorgestellt, heißt es vonseiten der Landeskirche. 2014 hatte Hannover als größte evangelische Landeskirche in Deutschland bereits Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare ermöglicht.

Landeskirche: Theologisch spricht nichts dagegen

Nach Einführung der staatlichen "Ehe für alle" sieht die Kirche auch theologisch keinen Grund mehr, vor dem Traualtar zwischen gemischt- und gleichgeschlechtlichen Paaren zu unterscheiden. Für mehr Offenheit in der Kirche hatte sich Bischof Ralf Meister bereits vor eineinhalb Jahren stark gemacht. "Die historisch bestimmte, kulturell geprägte, in abertausend-millionenfacher Erfahrung in tiefer Liebe empfundene Geschlechter-Zweiteilung Mann-Frau darf man gewiss nicht leichtfertig infrage stellen, aber man muss sie öffnen." Eine solche Öffnung schwäche diese Ehevorstellung nicht, sondern stärke sie.

Oldenburg bietet bereits Traugottesdienst an

In fast allen der bundesweit 20 evangelischen Landeskirchen gibt es die Möglichkeit, sich von einem Pfarrer zumeist öffentlich segnen zu lassen. Einige Landeskirchen bestehen noch darauf, dass diese Segnung einem Traugottesdienst nicht zu sehr ähnelt. In den meisten Fällen überlassen sie den Pfarrern und Gemeinden die konkrete Ausgestaltung der Feier. Sechs Landeskirchen - darunter Oldenburg - haben inzwischen eine Trauung für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt.

