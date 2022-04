Stand: 15.04.2022 12:38 Uhr Landesbischof von Hannover ruft zu Stille und Trauer auf

Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister hat am Karfreitag angesichts des Krieges in der Ukraine zu Stille und zu Trauer aufgerufen. "Es ist nicht auszuhalten, was uns in diesen Tagen und Wochen an Finsterem und Bösem erfasst", sagte Meister bei einem Gottesdienst im Kloster Loccum. "Karfreitag ist ein Tränentag, und diese Welt ist zum Heulen.“ Die Karfreitagsliturgie erinnere an das vergebliche Bemühen, die Welt näher an den Frieden Gottes zu bringen. Er glaube, der Weg zu einer humaneren Gesellschaft werde immer ein Weg bleiben, der auch mit Tränen geschrieben wird, so der Landesbischof.

Weitere Informationen 5 Min Angst vor einem Krieg: Kann die Kirche helfen? Wegen der Sorge vor einer Eskalation des Ukraine-Krieges suchen die Menschen Trost. Landesbischof Ralf Meister im Interview. (06.03.2022) 5 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.04.2022 | 12:00 Uhr