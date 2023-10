Stand: 23.10.2023 07:20 Uhr Landesbergen: Geldautomat in Pavillon gesprengt

In Landesbergen (Landkreis Nienburg) ist am frühen Montagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Das teilte die Polizei mit. Anrufer hatten sich demnach bei den Beamten gemeldet, weil sie am Ortsausgang von Landesbergen einen lauten Knall gehört hatten. Der Geldautomat stand in einem kleinen Pavillon neben einem Discounter-Markt. Der oder die Täter seien mit einem Auto in Richtung Süden geflohen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei fahndete am Morgen nach ihnen. Ob sie Beute gemacht haben, sei noch unklar. Der SB-Pavillon sei zerstört worden, hieß es.

Karte: Hier gab es 2023 Geldautomatensprengungen oder Versuche

