Land will mehr in die Ernährung von Kindern investieren

Stand: 10.01.2022 08:21 Uhr

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) fordert bei der Verpflegung von Schulen, Kitas und anderer staatlicher Einrichtungen mehr auf Qualität zu achten. Was in mancher öffentlicher Kantine auf die Teller komme, habe mit gesunder Ernährung nichts zu tun, sagte die Politikerin zum Schulstart nach den Weihnachtsferien der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Bei der Beschaffung der Verpflegung dürfe nicht zuerst auf den Preis geschaut werden. "Der Staat darf beim Thema Ernährung nicht zuallererst ein Sparfuchs sein." Die Kantinen der Landesregierung sollten hier mit gutem Beispiel vorangehen. Kitas oder Schulen müssten angesichts höherer Beschaffungspreise dann abwägen: "Braucht es wirklich das neue Spielgerät oder ist das Geld nicht doch besser in eine gute Mittagsverpflegung der Kinder investiert? An das Thema müssen wir ran", sagte Otte-Kinast.

