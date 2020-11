Land will Verdienstausfall bei Homeschooling kompensieren Stand: 23.11.2020 21:40 Uhr Eltern in Niedersachsen werden nun doch vom Land Niedersachsen entschädigt, wenn sie ihre Kinder daheim betreuen müssen und deshalb nicht arbeiten können.

Ein Verdienstausfall könne durch staatliche Leistungen kompensiert werden, wenn Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren im Zuge der Corona-Pandemie zu Hause lernen müssen, sagte eine Ministeriumssprecherin der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Montag.

"Faktisches Betretungsverbot"

"Abstimmungen zwischen dem Sozial- und dem Kultusministerium haben zu der Klarstellung geführt, dass der Wechsel in das Szenario B faktisch zu einem Betretungsverbot für diejenigen Schülerinnen und Schüler führt, die zu Hause unterrichtet werden", so die Sprecherin weiter. Im Szenario B werden Schüler nicht mehr in der Schule, sondern daheim unterrichtet.

In der vergangenen Woche hatte das Sozialministerium Ausfallzahlungen noch abgelehnt.

