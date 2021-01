Stand: 29.01.2021 10:53 Uhr Land will ÖPNV stärker fördern

Niedersachsen will den öffentlichen Nahverkehr in diesem Jahr stärker fördern. Die Zuschüsse für 2021 sollen auf 157 Millionen steigen - rund 61 Milionen mehr als im Vorjahr. Die Projekte will Verkehrsminister Althusmann am Freitag erläutern. Von der Summe profitieren viele Landkreise, Städte und Gemeinden sowie Verkehrsunternehmen. Landesweit verteilt sich die Förderung auf mehr als 320 Vorhaben. Dabei geht es unter anderem um das Anschaffen neuer Busse, das Modernisieren von Haltestellen, das Anlegen von Busbetriebshöfen oder Parkhäusern an Bahnhöfen.

29.01.2021