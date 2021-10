Stand: 14.10.2021 12:35 Uhr Land lässt zehn Millionen Euro aus Bundesmitteln verfallen

Niedersachsen hat in den vergangenen beiden Jahren rund zehn Millionen Euro Bundesmittel für den ländlichen Raum verfallen lassen. Der Großteil der Summe, 9,51 Millionen Euro, stamme aus dem Jahr 2020, wie Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Donnerstag im Landtag in Hannover mitteilte. Die hohe Summe im vergangenen Jahr führte sie auf die Corona-Pandemie zurück. So hätten Vorhaben unter anderem wegen fehlender Baustoffe nicht umgesetzt werden können.

