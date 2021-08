Stand: 30.08.2021 19:04 Uhr Land exportiert laut Bund Rüstung für 2,9 Milliarden Euro

Die Bundesregierung hat niedersächsischen Unternehmen in dieser Legislaturperiode Rüstungsexporte im Wert von rund 2,9 Milliarden Euro genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen hervor. Im bundesweiten Vergleich liegt Niedersachsen damit auf Platz drei hinter Baden-Württemberg (rund 5,5 Milliarden Euro) und Bayern (rund 8,2 Milliarden Euro). Bis einschließlich 8. August 2021 genehmigte der Bund in der laufenden Wahlperiode Rüstungsexporte im Wert von 22,5 Milliarden Euro. Hauptempfänger waren den Angaben zufolge Ungarn und die USA. "Die Vorstellung, dass in bewaffneten Konflikten wie etwa im Jemen oder Libyen mit Waffen und Munition aus niedersächsischen Waffenschmieden gemordet wird, ist schrecklich. Dennoch spielt Niedersachsen bei Rüstungsexporten weiter eine große Rolle", sagte der Linken-Landesvorsitzende Lars Leopold.

