Lamspringe: 62-Jähriger fährt gegen Baum

In Lamspringe (Landkreis Hildesheim) ist ein 62 Jahre alter Autofahrer gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Zuvor war der Mann mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er sei in eine Klinik gebracht worden. Am Fahrzeug sei durch den Unfall am frühen Montagabend ein Totalschaden von 10.000 Euro entstanden.

