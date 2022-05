Lambrecht: "Deutschland wird nicht zur Kriegspartei" Stand: 02.05.2022 18:32 Uhr Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat bei einem Besuch in der Region Hannover einem Gutachten widersprochen, das in der Ausbildung ukrainischer Soldaten eine Gefahr sieht.

In dem Gutachten heißt es, Deutschland werden möglicherweise Kriegspartei, wenn es ukrainische Soldaten ausbildet. Diese Einschätzung teile sie nicht, sagte die SPD-Ministerin bei ihrem Besuch des Lufttransportgeschwader 62 auf dem Fliegerhorst Wunstorf. "Ich gehe davon aus, dass weder diese Ausbildung dazu führt noch die Lieferung von Waffen. Sondern wenn wir Soldatinnen und Soldaten entsenden würden in die Ukraine, das wäre ein ganz klares Zeichen." Das werde aber nicht geschehen, so Lambrecht. Man sei überzeugt davon, dass Deutschland mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten völkerrechtlich betrachtet nicht zur Kriegspartei werde, hatte zuvor bereits ein Sprecher der Bundesregierung erklärt.

Militärmaschinen an NATO-Ostgrenze im Einsatz

Die Verteidigungsministerin wollte sich in Wunstorf laut Bundeswehrangaben die Infrastruktur des Geschwaders ansehen. Dort ist das größte Transportflugzeug der Bundeswehr, der A400M stationiert. Die Maschinen sind seit dem russischen Überfall auf die Ukraine an der NATO-Ostflanke im Einsatz und versorgen Kampfjets mit Treibstoff. Lambrecht wollte auch mit Soldatinnen und Soldaten sprechen. Insgesamt arbeiten an dem Standort nördlich von Hannover rund 1.500 Menschen, darunter 200 zivile Beschäftigte.

Videos 4 Min Verteidigungsministerin Lambrecht besucht Heer in Munster Thema bei ihrem Antrittsbesuch war auch der Ukraine-Konflikt und die mögliche Truppenverstärkung im Baltikum. (07.02.2022) 4 Min

Wunstorf bleibt alleiniger Standort für A400M

In Wunstorf sind rund 35 A400M-Maschinen stationiert. In den nächsten vier Jahren soll die Flotte auf mehr als 50 ausgebaut werden. Mitte März hatte das Bundesverteidigungsministerium mitgeteilt, dass Wunstorf bundesweit alleiniger Standort für die A400M bleibt. Pläne für einen zusätzlichen Standort der Maschinen am Fliegerhorst Lechfeld in Bayern wurden verworfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.05.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr