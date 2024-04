Lagerhalle in Flammen: Rauchsäule zieht über Hannover Stand: 02.04.2024 10:23 Uhr Am frühen Ostermontag-Morgen ist in Hannover eine Lagerhalle in Brand geraten. Anwohner waren wegen des Rauchs zeitweise von den Einsatzkräften aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Über dem Brandort hatte sich laut Feuerwehr "eine intensive Rauchsäule" gebildet. Der Rauch habe sich in nordöstliche Richtung ausgebreitet, hieß es. Gegen 6.30 Uhr aktivierten die Einsatzkräfte den Rauchalarm für die Stadtteile List, Nordstadt und Vahrenwald. Die Warnung wurde gegen 8.30 Uhr aufgehoben.

Flammen bedrohen Gewerbekomplex

Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Notruf um 5.45 Uhr in der Regionsleitstelle eingegangen. Wenige Minuten später war die Feuerwehr mit 80 Rettungskräfte an dem 800 Quadratmeter großen Brandort im Einsatz. Die Flammen bedrohten neben der Lagerhalle benachbarte Betriebe in dem Gewerbekomplex. Durch den schnellen Einsatz verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen. Den Angaben zufolge war der Brand gegen 7.15 Uhr "größtenteils gelöscht". Verletzte habe es nicht gegeben, so die Feuerwehr. Zur Brandursache habe die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Schadens könne aktuell nicht beziffert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.04.2024 | 08:00 Uhr